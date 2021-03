Arbeitskräfte ohne Lobby : Viele Studierende wegen Corona ohne Nebenjob

Auch Studierende leiden unter der Pandemie. Viele haben ihre Nebenjobs wegen Corona verloren (Symbolbild). Foto: dpa/Alexandra Wey

Düsseldorf Die Pandemie hat Auswirkungen auf die finanzielle Situation von Studierenden. Viele haben ihre Nebenjobs verloren. Vertreter fordern daher mehr Hilfe von der Politik.

Eigentlich war sein Finanzplan für das Studium gut durchdacht. Tim Fußangel hat schon während der Schulzeit Geld zurückgelegt, arbeitet nebenbei als Nachhilfelehrer und wird von seinen Eltern unterstützt. Er kam gut zurecht. Dann kam Corona. Seitdem kann der Biologiestudent der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf nur noch deutlich weniger arbeiten, weil das Onlineangebot seines Arbeitgebers nicht so gut angenommen wird. „Im Januar und Februar habe ich insgesamt 500 Euro weniger verdient“, sagt der 20-Jährige.

So wie Fußangel geht es auch vielen seiner Kommilitonen während der Pandemie. Laut dem studentischen Jobportal Studitemps ist die Zahl der Studierenden mit Nebenjob im Sommer 2020 um 16 Prozent im Vergleich zum Sommer 2019 gesunken. Während vorletztes Jahr noch rund 63 Prozent aller Studierenden einen Job hatten, waren es 2020 nur noch rund 53 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit 2015, dem Jahr indem Studitemps mit der Erhebung angefangen hat. „Dieser Trend hat sich seitdem vermutlich nochmals zugespitzt“, teilt das Unternehmen mit. Im Sommer sei die Situation in der Gastronomie, wo viele Studierende arbeiten, noch vergleichsweise entspannt gewesen – der zweite Lockdown könnte die Lage hier deutlich verschärft haben. Der Vergleich zeigt auch: Studierende aus Akademikerhaushalten hatten noch häufiger einen Job und verdienten auch mehr als Nicht-Akademiker-Kinder.

Info So lief die Studie ab Teilnehmerzahl Die Studie des Jobportals für Studierende Absolventen Studitemps wurde gemeinsam mit dem Department of Labour Economics der Maastricht University durchgeführt. Dazu wurden deutschlandweit 28.000 Studierende befragt. Zunächst im September und Oktober 2019, dann im August und September 2020. Zufriedenheit Positiv: Der Anteil der Studierenden, die über einen Abbruch nachdenken ist nur marginal gestiegen (von 16,3 auf 16,6 Prozent). Gleichzeitig zeigen sich sogar etwas mehr Personen 2020 (76,7 Prozent) mit ihrem Studium zufrieden, als noch 2019 (76,1 Prozent).

Tim Fußangel erhält Unterstützung von den Eltern. Das allein reicht aber nur für einen Bruchteil seiner Ausgaben. Deshalb muss er bereits jetzt auf die Reserven zurückgreifen, die eigentlich für fünf bis sechs Jahre Studium reichen sollten. „Aktuell mache ich mir noch keine Sorgen, wenn das Ganze noch deutlich länger geht, könnte es aber schwieriger werden“, sagt er. Insgesamt, das zeigt der Vergleich von Studitemps, haben 2020 weniger Studierende Hilfe von den Eltern bekommen. 2019 waren es rund 66 Prozent, 2020 nur noch 60,2 Prozent. Diejenigen, die Geld von zu Hause bekamen, erhielten dafür durchschnittlich aber etwas mehr (460 Euro statt 433 Euro).

Auch das Budget aus Darlehen und Krediten stieg an. „Es ist ein klarer Trend erkennbar: Die Geldquellen, die Studierenden noch bleiben, werden stärker ausgereizt. Das dient der Kompensation von Einbußen an jeweils anderer Stelle“, erklärt Studitemps. Insgesamt haben die Studierenden 2020 (859 Euro) sogar mehr Geld aus verschiedenen Quellen zur Verfügung gehabt als 2019 (847 Euro). Gleichzeitig sind jedoch auch die Kosten für das Studium angestiegen von monatlich 106 auf rund 134 Euro. Gründe dafür könnten besseres Internet oder Mehrausgaben für die Ausstattung des Homeoffice sein, so Studitemps. Außerdem leben die Studierenden eben mehr von Rücklagen oder müssen mehr arbeiten, was wiederum negative Auswirkungen auf das Studium haben kann.

Ein weiteres Problem sind steigende Mieten, selbst in der Pandemie. Student Fußangel zahlt für sein Düsseldorfer WG-Zimmer bereits jetzt 500 Euro. Er ist froh, in der Wohngemeinschaft leben zu können. „Das ist auch für die persönliche Entwicklung wichtig. Außerdem ist das WG-Leben aktuell fast der einzige soziale Anschluss in der neuen Stadt“, sagt der gebürtige Trierer. Er hat erst im Wintersemester mit dem Studium begonnen, kennt die meisten Kommilitonen bisher nur virtuell. Im Sommer 2020 wohnte jeder vierte Student wieder bei den Eltern. 2019 waren es rund 21 Prozent. „Das ist ein Anstieg von mehr als 100.000 Personen“, teilt Studitemps mit. Finanziell ergibt es Sinn bei den Eltern zu wohnen. Die Kaltmiete für Studierende ist im Schnitt um acht Prozent von 12,55 Euro auf 13,54 Euro angestiegen. Dazu trägt bei, dass es auch Umzüge in kleinere Wohnungen gab, die zwar insgesamt günstiger, aber pro Quadratmeter teurer sind. „Insgesamt ist der Anstieg der Miete schlichtweg eine zusätzliche Belastung für die Studierenden, die eh schon zu kämpfen haben“, sagt Studitemps-Chef Eckhard Köhn.

Ähnlich sieht das der Allgemeine Studierendenausschuss der HHU. „Die Studierenden fühlen sich generell von der Politik vernachlässigt. Es scheint so, als ob für viele Bereiche Geld da sei, aber wir irgendwie vergessen werden“, sagt Sprecherin Julia Kremer. Der Asta fordert statt neuer Kredite und Darlehen deswegen eine breite Soforthilfe. Es könne nicht sein, dass man nach dem Studium direkt mit einem gewissen finanziellen Druck ins Berufsleben startete. Ganz grundsätzlich übt der Asta auch Kritik an der Kommunikation der Politik. Entscheidungen seien oft intransparent, die Belange von Studierenden werden nicht ausreichend berücksichtigt.

Das Bildungsministerium teilt mit, dass „die Maßnahmen der Bundesregierung zur Abfederung der Corona-bedingten Notlagen von Studierenden angemessen und wirksam“ seien. Teil davon sei auch die Überbrückungshilfe, die eingeführt wurde um Studierende zu unterstützen, „die sich nachweislich in einer akuten, pandemiebedingten Notlage befinden und die unmittelbar Hilfe benötigen“. Dabei richtet sich die Höhe der Auszahlung nach dem jeweiligen Kontostand. So kann es bis zu 500 Euro pro Person geben. Viele haben dafür aber eben noch zu viel Geld auf dem Konto. Die Auswirkungen der Pandemie könnten hier erst später sichtbar werden.