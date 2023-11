Ungewollte Folge des Deutschlandtickets Studenten fürchten Ende der Semestertickets

Die landesweite Vertretung der Studenten in NRW, das Landes-Asten-Treffen, drängt darauf, dass die Politik noch im November eine Lösung findet, die bisherigen Semestertickets mit Gültigkeit in einer Region oder in ganz NRW durch ein spezielles Deutschlandticket für Studenten abzulösen. Sonst drohe, dass an immer mehr Hochschulen zwar die Semestertickets gekündigt würden, es aber kein Nachfolgemodell gebe. Das sagte unserer Redaktion David Wiegmann, Koordinator der Landesastenkonferenz. Laut Verkehrsverbund Rhein- Ruhr (VRR) haben bereits die Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf, die Hochschule Niederrhein, die Hochschule Ruhr-West (Mülheim), die FH Dortmund, die TU Dortmund und die Ruhruniversität Bochum die Semestertickets zum Ende des Sommersemesters 2024 gekündigt.