Windstilles erstes Quartal : Erneuerbare Energien decken im ersten Halbjahr 43 Prozent des Stromverbrauchs

Berlin Knapp die Hälfte des Stromverbrauchs wurde im ersten Halbjahr über erneuerbare Energien abgedeckt. Im Vorjahreszeitraum war es etwas mehr – bedingt durch Wetter- und Pandemie-Faktoren.

Strom aus Wind, Sonne oder Biomasse hat im ersten Halbjahr rund 43 Prozent des Verbrauchs hierzulande abgedeckt. Das waren rund sieben Prozentpunkte weniger als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres, wie der Bundesverband der Energiewirtschaft am Montag mitteilte. Verantwortlich war demnach vor allem das Wetter: 2020 gab es Rekorde bei der Stromerzeugung aus Solarenergie und Windenergie an Land, 2021 dagegen war insbesondere das erste Quartal ungewöhnlich windstill und arm an Sonnenstunden.