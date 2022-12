30.000 Haushalte betroffen Stromausfall in Düsseldorf - das sind die Gründe

Schreck am Morgen: Plötzlich ging in Tausenden Haushalten in Düsseldorf am Mittwochmorgen das Licht aus, W-Lan und Internet verabschiedeten sich, CD-Spieler und Radio verstummten. Angesichts der Energiekrise war gleich die Frage im Raum: Kommt jetzt der Blackout? Immerhin waren Zehntausende Haushalte betroffen, wie die Stadtwerke Düsseldorf bestätigten: „Betroffen waren rund 30.000 Haushalte im Düsseldorfer Süden - Holthausen, Reisholz, Hassels, Teile von Benrath“, so eine Sprecherin.