Hohe Steuern und Abgaben : Strom in Deutschland im EU-Vergleich besonders teuer

Ein Stromzähler (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Wolf

Berlin Private Haushalte in Deutschland zahlen in der Europäischen Union mit die höchsten Strompreise. Nur die Dänen müssen noch tiefer in die Tasche greifen.

Im zweiten Halbjahr 2018 kostete im bundesweiten Durchschnitt eine Kilowattstunde Strom 30 Cent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Nur in Dänemark ist der Strom noch teurer (31,2 Cent). Der europäische Durchschnitt liegt bei 21,1 Cent.

Mehr als die Hälfte des Strompreises besteht nach Angaben von Eurostat in Deutschland aus Steuern und Abgaben (54 Prozent). Ähnlich sieht es in Dänemark (64 Prozent) und Portugal (55 Prozent) aus.

Entgegen des europäischen Trends ist der Strom in Deutschland aber nicht teurer geworden. Während in der EU die Strompreise zwischen 2017 und 2018 um 3,5 Prozent anstiegen, verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang um 1,6 Prozent.

(lukra/dpa)