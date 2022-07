Petition für Gegenkandidaten : Streit um Vorstandsposten bei Verdi

Essen Silke Zimmer soll ab 2023 die Fachgruppe Handel bei der Dienstleistungsgewerkschaft leiten. An ihrer Nominierung gibt es aber Kritik – ihr Gegenkandidat soll übergangen worden sein. Gewerkschafter starteten anonym eine Petition.

Bundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel Akman sei bei der Nominierung übergangen worden, heißt es darin. Die Petition ist an den Bundesvorstand und den Gewerkschaftsrat von Verdi gerichtet. Die Initiatoren kritisieren, dass Akman im Gegensatz zu NRW-Verhandlungsführerin Zimmer keine Chance gehabt habe, sich als Gegenkandidat vorzustellen. Dass er an der außerordentlichen Sitzung nicht teilnehmen können würde, sei im Vorhinein bekannt gewesen. Ihm und möglichen anderen Gegenkandidaten sei die Chance genommen worden, sich einzubringen. Die Petitionsschreiber sehen nun die innergewerkschaftliche Demokratie in Gefahr. „Damit verbunden ist der Umgang mit einem hauptamtlichen Kollegen, der zunehmend daran gehindert wird, an unserer Meinungsbildung zu den besten Vorschlägen für die Weiterentwicklung des Fachbereichs Handel und unserer Gewerkschaft teilzuhaben“, schreiben die Initiatoren. Damit meinen sie zwei Ermahnungen, die Akman laut eigenen Angaben wegen Autoritätsmissachtung und einer E-Mail bekommen hatte, die er während seiner Urlaubszeit geschrieben habe. Außerdem sei ihm eine Tarifvollmacht entzogen worden, und es werde geprüft, ob das nicht bei weiteren passieren könnte. Das sehen die Petitionsschreiber als „politischen Akt, um die Kandidatur von Orhan Akman zu behindern und ihn als Person zu beschädigen“.