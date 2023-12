Rüstungsindustrie CDU in Troisdorf hintertreibt Ukraine-Hilfe

Trotz Warnungen ist die Kleinstadt Troisdorf in der Nähe von Bonn dabei, die militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland sowie die weitere Ertüchtigung der Bundeswehr an wichtiger Stelle zu unterminieren. Das befürchten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Es geht darum, dass der Rüstungskonzern Diehl Defence über seinen Troisdorfer Ableger Dynitec eine kleine Fabrik in der Stadt auf bisher ungenutzte Flächen in der Umgebung durch Zukäufe von Grundstücken ausbauen will, um mehr Komponenten für Munition herzustellen. Doch anstatt dies zu unterstützen, hat der Stadtrat am 28. November, angeführt von Bürgermeister Alexander Biber (CDU), beschlossen, ein Vorkaufsrecht auf die diskutierten Flächen auszuüben, um anderes Gewerbe und/oder Wohnungen zu bauen.