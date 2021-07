Einigung auf Entschädigung : Streit um Blockade des Suezkanals durch „Ever Given“ beigelegt

Kairo Sechs Tage blockierte der 400 Meter lange Frachter „Ever Given“ im März den Suezkanal. Im Streit um den Vorfall auf der wichtigen Wasserstraße zwischen Asien und Europa gibt es nun eine Einigung.

Die Vereinbarung werde am Mittwoch in der Stadt Ismaila unterzeichnet werden und am gleichen Tag werde auch das Schiff freigegeben werden, kündigte die Behörde an. Die „Ever Given“ musste laut Behördenanordnung während der Verhandlungen in einem See bleibt, der etwa in der Mitte des Kanals liegt.