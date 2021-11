Demonstration in Berlin : Streit um Betriebsratswahl bei Start-up Gorillas

Berlin Bei dem Lieferdienst gibt es seit Monaten Streit um die Arbeitsbedingungen. Ein Zusammenschluss von Mitarbeitern kritisiert unter anderem befristete Verträge, mangelnde Ausrüstung für Fahrer sowie eine schlechte Dienstplanung.

Am Arbeitsgericht Berlin sind nach Angaben einer Sprecherin Dutzende Verfahren anhängig. Am Dienstagabend beteiligten sich etliche Menschen in Berlin-Kreuzberg an einer „Solidaritäts-Demonstration“ mit den Beschäftigen von Gorillas. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Zahl der Teilnehmenden an der angemeldeten Aktion machen.