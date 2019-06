Pläne der großen Koalition : Streit um befristete Arbeitsverträge

Berlin Beamtenbund und Gesamtmetall kritisieren Schwarz-Rot.

Die Pläne der großen Koalition, die Regeln für befristete Arbeitsverträge zu verschärfen, führt zu einer ungewöhnlichen Allianz. Gesamtmetall und Deutscher Beamtenbund (DBB) wollen am Montag mit Vertretern aus Koalition und Opposition über die Sinnhaftigkeit der Pläne diskutieren. Laut Koalitionsvertrag sollen Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten künftig nur noch maximal 2,5 Prozent der Belegschaft ohne Sachgrund befristen dürfen. Wird die Quote überschritten, gilt der Vertrag automatisch als unbefristet. Zudem will die Koalition die Fristen verschärfen: Die Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes soll nur noch für 18 statt 24 Monate zulässig sein.

Schützenhilfe bekommt er von Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger. „Die geplante Beschränkung der Befristungen geht am eigentlichen Problem vorbei.“ In der Metall- und Elektro-Industrie liege der Anteil an befristeten Arbeitsverhältnissen bei vier Prozent. Im staatlichen Hochschul- und Wissenschaftsbereich seien es mehr als 40, im öffentlichen Dienst 9,5 Prozent. Und auch bei den NGOs liege der Anteil über 15 Prozent. „An den Sonderprivilegien für den öffentlichen Dienst will die Politik aber nichts ändern“, kritisierte Dulger.