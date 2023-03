Banken-Milliarden Streit um Rettungsfonds verschärft sich

In der Diskussion um die Verwendung von rund 2,2 Milliarden Euro aus einem nach der Finanzkrise zunächst eingerichteten nationalen Bankenrettungsfonds hat die Bürgerbewegung Finanzwende die Bundesregierung nun aufgefordert, das Geld zur Schuldentilgung einzusetzen und nicht an die Banken auszuschütten. Die haben das Geld zwar in den Jahren 2011 bis 2014 in den Fonds eingezahlt, ehe eine europäische Regelung gefunden wurde. Doch einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung der Gelder, die im Sommer freiwerden, haben sie laut einem Gutachten der Uni Heidelberg nicht. Im Gegenteil: In diesem Gutachten schreibt Uni-Professor Ekkehard Reimer, dass „weder die seinerzeit abgabepflichtigen Kreditinstitute noch erst recht die heute (noch) bestehenden Kreditinstitute einen Anspruch auf Auskehrung der Restmittel“ hätten. Der Gesetzgeber könne dieses Geld auch nicht, „jedenfalls nicht in voller Höhe freiwillig an die Kreditinstitute“ abgeben, weil dem das EU-Beihilferecht entgegenstehe.