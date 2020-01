Erdöl : Streit um Abriss von Nordsee-Bohrinseln

Die Förderplattform Brent Delta hat seit den 1970er Jahren mehrere hunderttausend Liter Öl in der Nordsee gefördert. Foto: dpa/Ross Johnston

London Shell will Teile ausgedienter Plattformen im Meer lassen. Greenpeace ist dagegen. Der Streit hat eine Vorgeschichte.

Das Ölfeld Brent in der Nordsee, auf halbem Wege zwischen den Shetland-Inseln und Norwegen, ist eines der bekanntesten der Welt. Die Ölsorte Brent gab dem Nordsee-Öl seinen Handelsnamen, nach dem englischen Wort für die Ringelgans. Und der Konflikt über den Öltank Brent Spar bewegte in den 1990er Jahren Umwelt- und Naturschützer. Die Umweltorganisation Greenpeace setzte damals durch, dass der Riesentank nicht versenkt wurde, sondern an Land entsorgt. Fast ein Vierteljahrhundert später gibt es wieder Streit um die Entsorgung von Fördertechnik aus dem Brent-Ölfeld.