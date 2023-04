NRW schon vor Ostern betroffen In Kfz-Werkstätten drohen Streiks

Düsseldorf · Die IG Metall hat die Beschäftigten bei Händlern und in Werkstätten zum Streik aufgerufen. In NRW gibt es schon in dieser Woche einzelne Aktionen.

03.04.2023, 18:53 Uhr

In vielen Autowerkstätten kann es zu Warnstreiks kommen. Foto: dpa/Fabian Sommer