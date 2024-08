Gewerkschaften wollen abstimmen Streiks bei Lufthansa-Discover ab Ende August möglich

Als ersten möglichen Tag für Arbeitsniederlegungen nannte Gröls Freitag, den 23. August – zu diesem Zeitpunkt sind die Sommerferien in NRW bereits zu Ende, doch Ferien-Rückkehrer aus Hessen und Bayern könnten sie vor Probleme stellen. Die 2021 gegründete Lufthansa-Tochter Discover Airlines fliegt nämlich nur zwei Flughäfen an – den in München und den in Frankfurt am Main. Die Sommerferien in Bayern enden erst am 9. September, die in Hessen am 23. August. Zum möglichen Start der Streiks kehren also noch viele Familien aus dem Urlaub zurück.