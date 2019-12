Tarifstreit beigelegt : Verdi einig mit Galeria Karstadt Kaufhof

Köln Für Betriebsbedingte Kündigungen und Standortgarantien bis Ende 2024 verzichten die Beschäftigten auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zudem will das Unternehmen 700 Millionen Euro in die Filialen investieren.

Die nun gefundene Lösung sieht nach Unternehmensangaben vor, dass die Beschäftigten auf ihre Einmalzahlungen – also Urlaubs- und Weihnachtsgeld – verzichten. Dafür bleibt es beim höheren Lohnniveau des Kaufhof-Tarifvertrags. Die Entgelte der früheren Karstadt-Beschäftigten werden auf dieses angehoben. Laut Unternehmen macht dies eine Verbesserung um elf Prozent aus, Verdi spricht sogar von 12,65 Prozent. Nach Angaben der Gewerkschaft sei zudem vereinbart worden, bis 2025 vollständig in den Flächentarifvertrag zurückzukehren. Karstadt hatte sich bereits 2013 aus der Tarifbindung verabschiedet, Kaufhof hatte dies erst Anfang dieses Jahres getan. Die Einbußen für die Mitarbeiter sind erheblich. Verdi rechnet vor, dass bei Karstadt Sport der Abstand zum Branchentarifvertrag inzwischen mehr als 18 Prozent betrage. Eine tarifgebundene Verkäuferin im Einzelhandel verdient im sechsten Berufsjahr nach Verdi-Angaben 2600 Euro.

Bis dahin müssen sich die Mitarbeiter allerdings noch in Geduld üben. Wenn im Mai des kommenden Jahres die Löhne im Einzelhandel wie geplant um 1,8 Prozent steigen, gehen die Mitarbeiter des fusionierten Unternehmens allerdings zunächst leer aus. Langfristig soll das aber nicht so bleiben. Die Lohnerhöhung wird gestückelt nachgeholt: So sollen die Tarifabschlüsse 2021 um 0,3, 2022 um 0,6 und 2023 um 0,9 Prozentpunkte oberhalb dessen liegen, was Verdi für den gesamten Einzelhandel verabredet. Für den Nachwuchs einigten sich beide Seiten auf eine schnellere Rückkehr in den Flächentarifvertrag: Für sie gilt der Branchenlohn bereits ab 2020.