Tarifstreit Wird im Einzelhandel vor Weihnachten gestreikt?

Düsseldorf · Bei den Tarifgesprächen in Nordrhein-Westfalen ist auch nach der siebten Runde keine Einigung in Sicht. Die Gewerkschaft Verdi droht mit einem Arbeitskampf in der Vorweihnachtszeit.

20.10.2023, 16:56 Uhr

Volle Straßen gern gesehen: Für den Einzelhandel sind die Wochen vor Weihnachten die wichtigste Zeit des Jahres. Foto: dpa/Oliver Berg

Auch sieben Verhandlungsrunden – die bislang letzte am vergangenen Dienstag – haben im Tarifkonflikt des nordrhein-westfälischen Einzelhandels nicht gereicht, um einen Abschluss hinzubekommen. Seit einem halben Jahr ringen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter mittlerweile um eine Lösung.