Nahverkehr, Kita, Müllabfuhr... Hier streikt Verdi am Dienstag und Mittwoch in NRW

Wer in Nordrhein-Westfalen am heutigen Dienstag Busse und Bahnen nutzen will, muss sich in einigen Städten wegen eines Warnstreiks auf erhebliche Verzögerungen und Ausfälle einstellen. Unter anderem in Essen standen am Morgen ab 3 Uhr bei Bus und Bahn die Räder still, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen hatte, wie ein Verdi-Sprecher mitteilte.