Dauerstreik im NRW-ÖPNV droht „Eine Einigung in letzter Minute wäre das Gebot der Stunde“

Im NRW-Nahverkehr stehen die Zeichen auf Sturm. Millionen Fahrgäste müssen Einschränkungen befürchten. Dies zeichnet sich ab, nachdem die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch das Ergebnis der Urabstimmung verkündet hat. 97 Prozent der bei Verdi organisierten Beschäftigten in den öffentlichen Nahverkehrsbetrieben von NRW wie Rheinbahn (Düsseldorf), Ruhrbahn (Essen), KVB (Köln) oder NEW in Mönchengladbach stimmten dafür, zur Durchsetzung insbesondere von mehr freien Tagen und besseren Schichtplänen einen unbefristeten Arbeitskampf einzuleiten. „Wir planen zeitnah mit den Erzwingungsstreiks zu starten, sind aber weiterhin gesprächsbereit“, sagt Peter Buedicker, für den NRW-Nahverkehr zuständiger Verdi-Sekretär. Er ergänzt: „Das überwältigende Abstimmungsergebnis sendet das klare Signal aus den Betrieben, unseren Forderungen weiter Nachdruck zu verleihen.“ Die hohe Zustimmung zu einem möglichen Streik beweise „wie wütend die Beschäftigten über das Verhalten der Arbeitgeber sind!“ Nur 75 Prozent wären notwendig gewesen, um den Arbeitskampf einzuleiten.