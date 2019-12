Reisende müssen mit Ausfällen rechnen : Auch deutsche Züge und Flüge sind vom Streik in Frankreich betroffen

Auch deutsche Züge und Flüge sind vom Streik in Frankreich betroffen

Ein ICE fährt in einen Bahnhof ein. (Symbolfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Paris Der Generalstreik im öffentlichen Dienst in Frankreich am Donnerstag trifft auch deutsche Reisende: Die Deutsche Bahn und die Lufthansa rechnen mit Einschränkungen auf Verbindungen nach Frankreich.

Das kündigten beide Konzerne am Mittwoch an. Der Streik richtet sich gegen die Rentenreform-Pläne der französischen Regierung. Nach Angaben der Bahn sind die ICE-Verbindungen zwischen Paris und Frankfurt am Main sowie die von München nach Paris voraussichtlich betroffen. Die Bahn und die Lufthansa riefen ihre Kunden auf, sich vor der Abreise im Internet über ihre Reise zu informieren.