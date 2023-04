Schon wieder Warnstreiks Womit Flug- und Bahnreisende jetzt rechnen müssen

Am kommenden Freitag wird es für viele Reisende wieder stressig: Die Gewerkschaft EVG hat angekündigt, mit erneuten Streiks zwischen 3 Uhr und 11 Uhr vormittags den bundesweiten Regional- und Fernverkehr lahmzulegen. Am Donnerstag und Freitag sollen zudem die beiden Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sowie der Flughafen in Hamburg und am Freitag auch der Flughafen in Stuttgart bestreikt werden. Dass Verdi und EVG gleichzeitig streiken, sei allerdings nicht untereinander abgesprochen, erklärte die EVG. Der zeitgleiche Arbeitskampf sei ein Zufall. Ein Überblick über die betroffenen Verbindungen in der Luft und auf der Schiene.