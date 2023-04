Streik bei der EVG Zugverkehr rollt langsam wieder an

An diesem Freitag hat der Streik der EVG pünktlich begonnen. Um 3 Uhr am Morgen hatten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeit niedergelegt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte. Betroffen sind Fern- und Regionalzüge sowie S-Bahnen. Um 11 Uhr rollte der S-Bahn- und Regionalverkehr wieder an, es kam allerdings noch zu Verspätungen. Der Fernverkehr ist noch bis 13 Uhr eingestellt. Auch die Logistiktochter DB Cargo will nach Bahn-Angaben unmittelbar nach Ende des Streiks den Betrieb im Güterverkehr schnell wieder in Gang bringen. Versorgungsrelevante Züge – etwa zur Energieversorgung – sollen dabei Vorrang haben.