Passagiere an den Flughäfen in Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn müssen am Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten des Sicherheitspersonals zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In NRW geht es um 0 Uhr los.