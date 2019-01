Ganztägig: Sicherheitspersonal streikt Donnerstag an Flughäfen in Köln und Düsseldorf

Sicherheitspersonal streikt Donnerstag an Flughäfen in Köln und Düsseldorf

Düsseldorf/Köln Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an drei Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks am Donnerstag aufgerufen. Es sei ab Mitternacht mit starken Einschränkungen im Luftverkehr zu rechnen.

Betroffen sind die Flughäfen in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Dort sei mit "starken Einschränkungen im Luftverkehr" zu rechnen. Welche Rechte Passagiere bei einem Streik haben, lesen Sie hier.

In Stuttgart soll der Streik demnach mit der ersten Frühschicht am Donnerstag gegen 3 Uhr beginnen, in Düsseldorf und Köln-Bonn bereits um Mitternacht. Am Montag hatte ein knapp vierstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld den Flugbetrieb fast völlig lahmgelegt.