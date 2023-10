Praxis-Streik am Montag Lauterbach – der Anti-Ärzte-Minister

Tausende Haus- und Fachärzte haben am Montag aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung, also gegen Karl Lauterbach, ihre Praxen geschlossen. Nun kann man sich über die Form des Protestes wundern: Viele Ärzte hätten ihre Praxis ohnehin nicht geöffnet, um - wie viele Arbeitnehmer auch – den Brückentag zu nutzen, was ihr gutes Recht ist. Dass die Verbände dies jetzt als großen Protesttag verkaufen, ist etwas albern.