Sommerferien 2024 Bahnchaos erschwert Anreise nach Frankfurt-Flughafen

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) macht darauf aufmerksam, dass Bauarbeiten bei Meerbusch-Osterrath den RE7 und RB37 (Niers-Erft-Bahn) bis zum 16. Juli einschränken, was die Erreichbarkeit des Regionalairports erschwert. Allerdings reisen die meisten Passagiere in Weeze sowieso per Auto an. Zwei Wochen Parken kosten sehr nah am Terminal 170 Euro. 600 Meter entfernt sind 93 Euro fällig für 14 Tage. Der Airport erklärt, man solle für den Fußweg 15 Minuten einplanen. Deutlich länger ist am Flughafen Frankfurt sowieso fast jeder unterwegs. Aber ab Weeze gibt es keine Langstreckenflüge.