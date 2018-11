Umstrittene Regelung in NRW: Steuerzahlerbund mobilisiert 15.000 Unterzeichner gegen Straßenbaubeiträge

Düsseldorf Der Unmut über Straßenbaubeiträge in NRW ist offenbar größer als gedacht. Binnen weniger Tage mobilisierte der Bund der Steuerzahler 15.000 Unterzeichner für eine Volksinitiative gegen die ungeliebte Gebühr.

Der Bund der Steuerzahler hat in nur gut zwei Wochen bereits 15.000 Unterschriften gegen die Straußenbaubeiträge in NRW gesammelt. Die FDP-nahe Organisation strebt eine Volksinitative zur Abschaffung der Gebühr an, mit der Kommunen die Anlieger zur an den Kosten für die Erneuerung oder Verbesserung von deren Straße beteiligen können. Zuletzt mussten die Anlieger in NRW jährlich im Schnitt über 100 Millionen Euro an Straußenbaubeiträgen zahlen. Etliche Anlieger fühlen sich von den oft vier- und manchmal sogar fünfstelligen Beträgen überfordert.