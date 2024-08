Ifo Stimmung in der Autoindustrie trübt sich erneut ein

Die Stimmung in der lahmenden deutschen Autoindustrie verschlechtert sich erneut. Im Juli sank der Indikator des Ifo-Instituts für das Geschäftsklima in der Autoindustrie auf minus 18,3 Punkte, nach minus 9,5 Zählern im Juni. Das teilte das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mit. „Die Autoindustrie schlittert damit weiter in die Krise“, sagte Auto-Expertinu Anita Wölfl.