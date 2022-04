Corona- und Kriegsfolgen : Stimmung bei Bierbrauern ist stark getrübt

Düssedorf Der Ukraine-Krieg hat die Probleme der Branche weiter verschärft. Rohstoffe, Transportmaterialien und Energie sind deutlich teurer gworden, die Preise dürften in diesem Jahr steigen.

Auch am Tag des Bieres, der sich aus Anlass der Verkündung des Reinheitsgebotes im Jahre 1516 an diesem Samstag zum 506. Male jährt und doch eigentlich einer zum Genießen sein sollte, ist Deutschlands Bierbrauern so gar nicht zum Feiern zumute. So wie vielen anderen Unternehmen, deren Geschäft unter den Folgen der Pandemie gelitten hat.

Schon vor mehr als zwei Monaten meldete der Deutsche Brauer-Bund (DBB) für die Branche massive Einbußen für 2021. Das Statistische Bundesamt errechnete für das vergangene Jahr ein Absatzminus von 3,4 Prozent auf sieben Milliarden Liter gegenüber dem Vorjahr, das bereits ein Rekordminus gebracht hatte. Fast neun Prozent lagen die Brauer somit unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Das ist das Ergebnis von zwei Jahren, in denen Kneipen und Restaurants teils über Monate geschlossen bleiben mussten, Konzerte in der Regel abgesagt oder zumindest verschoben wurden, andere Großveranstaltungen wie Kirmes, Stadtfeste und Weihnachtsmärkte genauso ausfielen wie die Weihnachtsfeiern der Betriebe. Deshalb ist das Umsatzminus noch deutlich größer als die Absatzverluste, denn in der Gastronomie und bei Events ist die Wertschöpfung laut Brauer-Bund höher als im Handel: „Die Omikron-Welle trifft auf Betriebe, die durch die Auswirkungen der nunmehr fast zwei Jahre andauernden Krise bereits stark geschwächt sind und nicht selten mit dem Rücken zur Wand stehen“, sagte seinerzeit DBB-Hauptgeschäftsführer Holger Eichele.

Und jetzt auch noch der Krieg. Russlands Einmarsch hat abseits allen menschlichen Elends in der Ukraine die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage weiter verschärft. „Was gerade passiert, sprengt alle Dimensionen. Wir sehen bei Rohstoffen, Verpackungen, Energie und Logistik nie gekannte Preiserhöhungen. In den Brauereien laufen die Kosten völlig aus dem Ruder. Besonders bei Braumalz und Neuglas schießen die Einkaufspreise durch die Decke. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Wir fahren mit hohem Tempo durch eine Nebelwand“, sagt Eichele..

Dabei waren die Preise für Rohstoffe ohnehin schon massiv gestiegen (Malz beispielsweise verteuerte sich in der ersten Jahreshälfte 2021 von 200 auf 370 Euro je Tonne), genauso wie jene für Verpackungs- und Transportmaterialien (die Palettenpreise haben sich verdoppelt, zudem gibt es wegen des Holzmangels immer noch Lieferengpässe). Jetzt sind auch noch die Energiekosten durch den Krieg und die damit verbundene, nicht enden wollende Diskussion um ein mögliches Gas-Embargo der Europäischen Union gegen Russland noch einmal gewaltig gestiegen, wie andernorts auch. Bei den Brauern würden in einem solchen Fall beispielsweise die meisten Sudkessel stillstehen. Ein Szenario, das sich keiner ausmalen mag.

„Es ist klar, dass derart drastische Kostensteigerungen auf den Preis umgelegt werden müssen. Ich denke, die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher haben dafür auch Verständnis“, glaubt Eichele. Die Kunden sähen, unter welch immensem Kostendruck besonders die Lebensmittelwirtschaft stehe. Preiserhöhungen von etwa einem Euro auf einen 20er-Kasten Pils gelten als denkbar „Wir erwarten, dass auch der Handel erkennt, in welcher schwierigen Situation sich die Brauereien befinden. Die marktbeherrschenden Handelskonzerne können nicht einfach wegsehen, wenn ihre Lieferanten exzessiven und existenzgefährdenden Kostensteigerungen ausgesetzt sind“, fordert Eichele.

Zu den massiven Problemen, die Corona und die Folgen im deutschen Geschäft ausgelöst haben, kommt, dass Russland, für deutsche Brauer die wichtigste Region außerhalb der EU, als Absatzmarkt weggefallen ist. Immerhin führten die Brauer dorthin im vergangenen Jahr etwa zwei Millionen Hektoliter Bier aus – rund ein Achtel des gesamten Exports. Aber nach dem Angriff auf die Ukraine haben sich die deutschen Anbieter vom russischen Markt verabschiedet – teils, weil sie das Geschäft nicht mehr machen wollten; teils, weil sich russische Kunden das deutsche Bier nicht mehr leisten konnten oder wollten.