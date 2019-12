Aktien des Jahres : Stiller Aufstieg, lauter Abstieg

Frankfurt Die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines ist bester Dax-Wert des Jahres. Wirecard erlitt die stärksten Verluste.

Es gibt Unternehmen im Deutschen Aktien-Index (Dax), die tauchen häufig mit Negativmeldungen in den Schlagzeilen auf. Wirecard zum Beispiel: Mitglied im Dax, aus dem der Finanzdienstleister im September 2018 die Commerzbank raus schubste. Lange Zeit erfolgsverwöhnt (zwischen Januar 2016 und September 2018 hat sich der Kurs mehr als vervierfacht). Doch seit Jahren auch immer wieder von Spekulationen um angeblich unlautere Geschäftspraktiken im Konzern erschüttert, die an der Börse zu einer Achterbahnfahrt der Aktie führten. Für Aktionäre ein extrem unsicherer Kantonist, auch wenn das Papier am letzten Handelstag des Jahres die Nummer eins im wichtigsten deutschen Börsenindex war.

Es gibt Unternehmen im Dax, die warten häufig mit Positivmeldungen auf, aber trotzdem kennen sie vor allem Fachleute und Börsenexperten. MTU Aero Engines zum Beispiel. Mitglied im Dax seit etwas mehr als drei Monaten (dafür musste Thyssenkrupp weichen), Triebwerk- und Komponentenbauer für die zivile und militärische Raumfahrt, früher mal bei DaimlerChrysler angedockt, später an Finanzinvestoren verkauft, vor dem Aufstieg in den Dax 14 Jahre im M-Dax. Kein Börsen-Unbekannter also, aber weiß Gott kein Name, der dem Aktienmarkt-Unkundigen wirklich geläufig wäre. Bislang ein empfehlenswertes Investment, auch wenn das Papier am Montag der schwächste Wert im Dax war.