Vergleich von 15 Anbietern Urlaubs-Buchungsportale im Test – das sind die Besten

Auch Alltours berichtet, dass sich der Markt immer stärker differenziert. Fünf-Sterne-Hotels seien immer stärker gefragt, ebenso teure Wellness-Anlagen und auch Fernreisen nach Thailand, in die die USA sowieso und auf die Malediven. Umgekehrt melden die Düsseldorfer hohe Nachfrage nach All-Inclusive-Häusern in der Türkei, in Bulgarien, Tunesien und Ägypten, weil Familien so besonders gute Kontrolle über die Kosten haben. „So bieten wir auch im Sommer 2024 ein preislich attraktives Reiseprogramm für jeden Geldbeutel“, so Alltours-Chef Willi Verhuven.