Stiftung Warentest 2018 - Jeder zweite Kinderstuhl ist unsicher

Berlin Die Stiftung Warentest warnt vor Risiken und empfiehlt drei von 20 Modellen.

Hinzu kommen Schadstoffe, mit denen Kinder nicht in Berührung kommen sollten. "Kinder stecken alles in den Mund, lutschen an Polstern, verteilen Essen auf dem Tischchen", sagt Axel Neisser, Wissenschaftlicher Leiter bei der Stiftung Warentest. Sieben Modelle fielen in der Kategorie durch. Zwei enthielten hohe Mengen an Formaldehyd, das Haut und Schleimhäute reizt, Krebs oder allergische Reaktionen auslösen kann. In fünf Stühlen ließen sich sehr hohe Mengen Naphthalin nachweisen, das ebenfalls Krebs auslösen kann. Auch Weichmacher und ein möglicherweise krebserregendes Flammschutzmittel wurden entdeckt.