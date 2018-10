Steuerschätzung: Die Spielräume werden kleiner

Präsentiert am Donnerstag die neue Steuerschätzung: Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

Berlin Die guten Jahre bei den Steuereinnahmen sind für den Bund voraussichtlich zu Ende. Die neue Prognose am Donnerstag wird kaum zusätzliche Spielräume ergeben.

Alle sechs Monate kommen die amtlichen Steuerschätzer zusammen, um gemeinsam vorauszuberechnen, mit welchen Steuereinnahmen Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden fünf Jahren rechnen können. Die bisherige Prognose wurde dabei in den vergangenen Aufschwungsjahren stets deutlich verbessert, doch damit scheint es nun vorbei zu sein: Die Steuerschätzung in dieser Woche dürfte für die Finanzminister und Kämmerer nicht mehr spürbar besser ausfallen als die Mai-Prognose, wie das „Handelsblatt“ berichtete.