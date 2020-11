Laut Steuerschätzern : Steuereinnahmen 2021 minimal höher als gedacht

Berlin Bund, Länder und Kommunen können trotz der Corona-Pandemie mit höheren Steuereinnahmen rechnen als gedacht. Rund 3,4 Millarden Euro mehr als im September vermutet werden sie wohl 2021 einnehmen. Doch die Corona-Krise reißt riesige Löcher in die Staatskassen.

Trotz der anhaltenden Corona-Krise und immer wieder drohender Einschränkungen können Bund, Länder und Kommunen im nächsten Jahr mit etwas höheren Steuereinnahmen kalkulieren als zuletzt gedacht. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass 2021 rund 3,4 Milliarden Euro mehr in die Kassen kommen, als noch im September erwartet. Das gab das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin bekannt. Auch 2022 könnte besser laufen, als bisher vorhergesagt.