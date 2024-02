Steuerpläne des Finanzministers Wer vom Aus des Soli profitieren würde

Bundesfinanzminister Christian Lindner prescht vor: Er will den Solidaritätszuschlag (Soli) für Unternehmen streichen. Das sei „der einfachste und schnellste Weg“, um Betriebe zu entlasten, sagte der FDP-Minister in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Das hätte auch den Vorteil, dass Gemeinden und Kommunen dadurch „nicht in Anspruch genommen“ würden, sondern nur der Bund. Allerdings müsse innerhalb der Bundesregierung über Wege der Gegenfinanzierung gesprochen werden. Und womöglich noch über mehr. Denn Kanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß und ließ auf interne Gespräche verweisen.