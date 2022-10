Erklärungsfrist : Schlussspurt zum Steuersparen

Düsseldorf Bis Ende Oktober müssen die Bürger ihre Steuererklärung für 2021 abgeben, die keinen Steuerberater in Anspruch nehmen. Wir erklären, worauf zu achten ist - und wie eine Verlängerung der Frist erreicht werden kann.

Terminproblem Die Oberfinanzdirektion NRW erklärt auf Anfrage, es gebe keine weitere Verlängerung. Gegen säumige Bürger könne ein Verspätungszuschlag verhängt werden, doch die Finanzbeamten würden dabei „mit Augenmaß“ vorgehen. Wie das zu verstehen ist, erklärt der Steuerberater Berthold Luyten aus Nettetal: Wegen weniger Tage Verspätung werde es sicher keinen Ärger geben. Aber wer etwas mehr Zeit herausschinden müsse, solle eine Fristverlängerung mit kurzer Begründung beantragen. „Das geht in der Regel problemlos durch.“ Kein Problem haben steuerlich beratene Bürger: Ihre Frist endet am 31. August 2023.

Materialsammlung Vor Ausfüllen der Steuererklärung, sollten die Bürger alle Belege zusammenstellen und die Kontoauszüge des Vorjahres durchschauen, ob sich darin steuerrelevante Ausgaben finden. Falls Belege fehlen, können die notfalls noch bestellt werden, davon abgesehen, dass das Finanzamt bei Steuererklärungen sowieso Belege nur noch in Einzelfällen sehen will.

Homeoffice Bürger, die wegen der Pandemie viel zu Hause gearbeitet haben, dürfen für bis zu 120 Tage eine Pauschale von fünf Euro am Tag absetzen, also maximal 600 Euro. Sie müssen im Gegenzug die Zahl der Tage im Jahr kürzen, an denen sie zur Firma fuhren. Die Pendlerpauschale beträgt ab dem 21. Kilometer 35 Cent, bei den ersten 20 Kilometern sind es 30 Cent pro Kilometer. Rein rechnerisch bringt es also ab einer Strecke von 17 Kilometern mehr, eine Fahrt abzurechnen, als die Homeoffice-Pauschale zu nutzen. Die Oberfinanzdirektion erklärt, alle Angaben in der Steuererklärung müssten der Wahrheit entsprechen. Eine nachvollziehbare Aufteilung der Tage im Homeoffice und der Tage im Büro sei in der Regel ausreichend, sagt dazu Frank Plankermann, Steuerberater aus Düsseldorf.