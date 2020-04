Wirtschaftsfolgen : Coronavirus-Krise drückt die Steuereinnahmen

Berlin Die Lohnsteuereinnahmen legten im März noch zu. Doch nicht nur mit fallenden Luftverkehrssteuern macht sich bemerkbar, dass die Deutschen wegen der Ansteckungsgefahr ihr Verhalten ändern.

Die Folgen der Coronavirus-Krise haben die Steuereinnahmen des deutschen Fiskus im März erstmals gebremst. Die Erlöse sanken binnen Jahresfrist um 1,8 Prozent auf 69,6 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium am Dienstag in seinem Monatsbericht mitteilte. Damit steht für das gesamte erste Quartal zwar noch ein Plus von 3,5 Prozent zu Buche. "Aber die umfänglichen ökonomischen Auswirkungen des Mitte März in Deutschland begonnenen Shutdowns werden in den folgenden Monaten das Steueraufkommen sichtbar beeinträchtigen."