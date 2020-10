Gastronomie-Lockdown : Steuerberater sollen November-Hilfe prüfen

Branchen Restaurants, Gaststätten oder auch Fitnettstudios und Vereine und Kosmetikstudios müssen schließen. Wie es die Hilfsgelder gibt, die ersten Details.

Am Mittwoch einigten sich Bundesregierung und Länder auf den einmonatigen Lockdown für die Gastronomie und eine Reihe an Freizeitbranchen ab Montag 2. November, langsam zeichnen sich Details des neuen Hilfspaketes für die betroffenen Unternehmen ab. Allerdings wird es endgültige Festlegungen erst am Wochenende oder danach geben, weil der Beschluss über den teilweisen Lockdown sehr plötzlich gefällt wurde. „Wir warten noch auf viele Details aus Berlin“, sagt ein Sprecher des NRW-Wirtschaftsministeriums. „Wir brauchen schnelle Entscheidungen“, sagt Ministeriumschef Andreas Pinkwart (FDP), „und wir brauchen unbürokratische Abläufe.“



Branchen Antragsberechtigt sind laut Bundesregierung „Firmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, denen aufgrund der staatlichen Anordnung das Geschäft untersagt wird beziehungsweise aufgrund bestehender Anordnung bereits untersagt ist.“ Das sind Restaurants, Kneipen, Fitnessstudios, Theater aber auch Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios, Schimmbäder und Sportvereine. Außerdem haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschafsminister Peter Altmaier (CDU) erklärt, es würde geprüft, auch Unternehmen zu unterstützen, die indirekt durch den Lockdown betroffen sind. Das könnten Reinigungsfirmen sein, die für Restaurants arbeiten, es könnten auch Lieferanten sein.



Anträge Betroffene Unternehmen müssen ihre Anträge ebenso online einreichen wie bei bisherigen Corona-Hilfsprogrammen. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sollen laut NRW-Wirtschaftsministerium den Antragsstellern helfen, ihre Anträge korrekt auszufüllen und diese dann vorprüfen. „Steuerberater werden sich mit ihren Mandanten auch hierzu austauschen“, sagt Hartmut Schwab, Präsident der Bundessteuerberaterkammer.