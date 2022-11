Beispielrechnung So viel Steuerentlastung gibt es für Familien und Singles

Der IW-Steuerexperte hat für seine Berechnung die diversen Entlastungen berücksichtigt, die der Bundestag beschlossen hat. So gleicht die Bundesregierung die kalte Progression durch Steuererleichterungen aus. Von kalter Progression spricht man, wenn die Lohnerhöhungen eines Arbeitnehmers durch höhere Steuern aufgezehrt werden, weil dieser in einen höheren Steuertarif rutscht. Bei einer hohen Inflation wie derzeit trifft die kalte Progression auch immer mehr Bürger in der Mittelschicht. Zudem hebt die Bundesregierung den Grundfreibetrag um 561 Euro auf 10.908 Euro an, um auch in Zeiten hoher Inflation das Existenzminimum steuerfrei zu stellen.