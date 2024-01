Gewerkschaft kritisiert auch Aufspaltung IGBCE spricht sich gegen Stellenabbau bei Bayer aus

Auch zur Kritik an der RAG-Stiftung äußerte sich der IGBCE-Chef, der gleichzeitig Vize-Vorsitzender ihres Kuratoriums ist. Die Stiftung ist an zwei Töchtern der inzwischen insolventen Signa-Gruppe beteiligt: an Signa Prime mit fünf Prozent und an Signa Development mit 3,82 Prozent. Der Chef des Steuerzahlerbunds NRW, Rik Steinheuer, fordert: „Die RAG-Stiftung muss aus Steuerzahlersicht dringend ihr Engagement bei Signa überprüfen. Die sich jetzt abzeichnenden Risiken könnten sich bis zum Totalverlust der eingesetzten Gelder aufschaukeln.“ Die Stiftung sei jetzt Teil des Insolvenzverfahrens, aber das gefährde ihren eigentlichen Zweck nicht, so Vassiliadis.