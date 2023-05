Konzernchefin setzt im Abgang noch ein Zeichen Steinmeier macht Thyssenkrupp Mut

Als der Bundespräsident am Hochofen in Duisburg ankommt, ist alles vorbereitet. Ein Stahlkocher im silbern-glänzenden Ganzkörperanzug wartet bereits und lässt dann glühend heiße Funken sprühen. So arbeiten Hochöfen seit vielen Jahren. Frank-Walter Steinmeier ist gekommen, um sich dies an Europas größten Stahlstandort erläutern zu lassen. Vor allem aber ist er gekommen, um seine Unterstützung für die schwierige grüne Transformation der Traditionsbranche zu zeigen. „Ich bin froh, hier zu sein, in einer Zeit, die für den Stahl nicht ganz einfach ist“, so Steinmeier. Es gehe darum, der Welt zu zeigen, dass klimagerechte Stahlerzeugung möglich und am Weltmarkt wettbewerbsfähig sei.