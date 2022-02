Steigende Materialkosten : Bauen in Deutschland wird voraussichtlich noch teurer

Berlin Zwar steigen die Preise etwas langsamer als im letzten Jahr, hohe Materialkosten halten sie aber weiter oben. Im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten sei man auf einem sehr hohen Niveau, erklärt der Chef des Deutschen Baugewerbes.

Die Baupreise in Deutschland werden voraussichtlich auch in diesem Jahr zulegen. Im vergangenen Jahr seien sie um 6 Prozent gestiegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist der stärkste Anstieg in über 20 Jahren gewesen.“ In diesem Jahr rechnet der Verband mit einem Zuwachs von 4 Prozent. „Das heißt, es beruhigt sich etwas, die Preise steigen aber immer noch.“ Das Niveau vor der Pandemie zu erreichen, sei nicht absehbar. „Und das liegt vor allem an den stark gestiegenen Materialpreisen.“