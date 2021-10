Steigende Energiepreise : So finden Strom- und Gaskunden den günstigsten Energieversorger

Düsseldorf Die Energiepreise steigen aktuell stark an. Wie Verbraucher den günstigsten Anbieter finden, ihren bisherigen Vertrag kündigen oder mit dem bisherigen Energieversorger richtig verhandeln.

Für Strom und Gas müssen Verbraucher immer tiefer in die Tasche greifen: Aktuell zahlt ein Musterhaushalt, der in zwölf Monaten 20.000 Kilowattstunden verbraucht, im Schnitt 1532 Euro im Jahr für Gas. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von knapp acht Prozent, wie das Online-Vergleichsportal Check 24 mitteilt. Grund dafür sei zum einen, dass viele Gasspeicher in Europa leerer seien als normalerweise zur Herbstzeit. Gleichzeitig steige die Nachfrage, weil die Konjunktur in vielen Ländern wieder anlaufe, die Wirtschaftslage sich verbessere.