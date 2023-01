Immobilien Steigende Bauzinsen zerstören viele Träume

Das hat dazu geführt, dass so manche(r) den Traum vom Eigenheim begraben hat. Zumindest vorerst. Das ist auch nachvollziehbar: Wer beispielsweise einen Kredit von 250.000 Euro bei einer Bank, Sparkasse oder einem anderen Finanzierer aufnimmt, muss bei einem Zinsunterschied von zweieinhalb Prozentpunkten schon 6250 Euro mehr pro Jahr an Zinsen aufbringen. Auf einen Monat umgerechnet, sind das zunächst mehr als 500 Euro. Eine solche Zusatzbelastung können und wollen sich viele Interessenten nicht leisten, weil sie fürchten, dass sie die Finanzierung der Immobilie irgendwann überfordern könnte und Haus oder Wohnung somit in Gefahr wären. Das Horrorszenario ist in solchen Fällen dann die Zwangsversteigerung vor dem örtlichen Amtsgericht.