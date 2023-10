Finanzen Steigende Anleihezinsen verunsichern Märkte

So weit der finanztheoretische Hintergrund für die Entwicklungen am Anleihenmarkt, der in den vergangenen Wochen gewaltig in Bewegung geraten ist. Denn der Zinsanstieg und höhere Renditen lassen ungute Erinnerungen an die Schuldenkrise vor mehr als einem Jahrzehnt aufkommen, in der beispielsweise Griechenland nur durch Hilfe der Euro-Staatengemeinschaft vor der Pleite gerettet werden konnte. Schuldentragfähigkeit hieß damals eines der Schlüsselwörter und bezeichnete die finanzielle Stabilität der Mitgliedsstaaten bei der Bedienung ihrer Verbindlichkeiten.