Einzelhandel : Steigen jetzt die Lebensmittelpreise?

Düsseldorf Seit 1. Januar gelten wieder die alten Mehrwertsteuersätze von 19 und sieben Prozent. Das könnte Konsequenzen haben – vor allem im Lebensmittelhandel. Vieles hängt von den Discountern ab.

Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU sagte der „Berliner Morgenpost“: „Der Handel wird versuchen, die Preiserhöhung dort weiterzugeben, wo die Kunden es nicht so sehr merken – bei Produkten, deren Preis man nicht so genau im Kopf hat.“ Problematisch würden Preiserhöhungen aus Heinemanns Sicht außerhalb der Lebensmittelbranche: „Im Non-Food-Handel werden wir regelrechte Preisschlachten erleben.“ Anders als von manchen behauptet, könne man nicht überall im Handel die im Lockdown verlorenen Umsätze nachholen. Modehändler beispielsweise, die im Lockdwon auf Saisonkleidung sitzengeblieben seien, müssten extreme Zugeständnisse machen, um die Waren überhaupt noch loszuwerden.

Anders als Heinemann sieht Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, dagegen kaum Spielraum für Preiserhöhungen. Diese werden seiner Ansicht nach durch den Wettbewerbsdruck in der Branche erschwert. Das könnte vor allem für Discounter gelten, die in der Krise Geschäft an die Supermärkte verloren haben. Vieles kommt also auf das Verhalten und die Preisstrategie der Platzhirsche Aldi und Lidl in den nächsten Tagen und Wochen an.