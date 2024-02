ADAC-Report Auf dieser Autobahn gibt es die meisten Staus in NRW

Auch wenn man es angesichts dieser Zahlen kaum glauben kann: 2019, im Jahr vor der Corona-Pandemie, lag die Staudauer mit 170.500 Stunden (7104 Tage) sogar noch höher. Das mag daran liegen, dass heute mehr Beschäftigte die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Trotzdem zählte der ADAC 2023 mehr als 167.000 Staus, die Gesamtlänge aller Verkehrsstörungen lag bei 255.500 Kilometern. Insgesamt entfiel mehr als ein Drittel aller Stauereignisse und Staustunden im vergangenen Jahr auf NRW – genauso wie 29,1 Prozent aller Staukilometer. Dahinter folgen Bayern und Baden-Württemberg. Der Grund: „Das Verkehrsaufkommen in NRW steigt und trifft auf eine marode Infrastruktur“, sagte Verkehrsexperte Roman Suthold vom ADAC in NRW. Im vergangenen Jahr hätten 40 bis 50 Prozent aller bundesweiten Autobahnbaustellen in NRW gelegen, der Sanierungsbedarf auf den Fernstraßen sei gewaltig. Und immer wieder kämen neue Hiobsbotschaften hinzu: „Brücken fallen von einem auf den anderen Tag komplett aus. Das sorgt für noch mehr Staus und erhöht die Belastung auf den umliegenden Autobahnen und Brücken“, so Suthold. Autofahrerinnen und Autofahrer bräuchten daher auch in den kommenden Jahren viel Geduld und starke Nerven, denn die Sanierungsmaßnahmen seien alternativlos. 2023 gab es zwischen 469 und 609 Baustellen im Monat, wie der ADAC errechnet hat.