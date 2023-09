Lieferketten Das bedeutet der Stau vor dem Panamakanal für Deutschland

Anhaltende Trockenheit hat den Wasserstand im Panamakanal so stark gesenkt, dass Schiffe vor dessen Eingang warten müssen. Der wachsende Stau hat aus Sicht maritimer Experten kaum Folgen für den Schiffsverkehr mit Deutschland und Europa - und kann vor allem nicht zu neuen Störungen in den Lieferketten führen, wie sie während etlicher Hafen-Lockdowns in der Pandemie oder wegen der Havarie der „Ever Given“ im Suezkanal entstanden.