Statistik​: Zahl der Erwerbstätigen übertrifft erstmals Vorkrisenniveau​

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im ersten Quartal 2022 erstmals das Niveau vor der Pandemie erreicht. Zwischen Januar und März waren rund 45,1 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig, 217.000 (+0,5 Prozent) mehr als im vierten Quartal 2021, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch auf Basis von vorläufigen Berechnungen mitteilte. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem letzten Quartal vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, stieg die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Quartal 2022 saisonbereinigt um 0,1 Prozent oder 43.000 Personen, hieß es.