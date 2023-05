Einkommensstatistik Wo die meisten Einkommensmillionäre leben

Die größte Millionärsdichte in Deutschland gibt es den Angaben des Bundesamtes zufolge in Hamburg und Bayern. Da sitzen dann die Betreffenden etwa in Blankenese an der Elbe oder in Harvestehude, in Bayern wohl beispielsweise am Tegernsee oder in den Münchener Ortsteilen Schwabing und Bogenhausen, in Hessen beispielsweise im Großraum um die Finanzmetropole Frankfurt. Am schlechtesten schneiden die ostdeutschen Bundesländer ab.