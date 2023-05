Nachfolgerin von Christian Miele Verena Pausder wird bald Chefin des Start-up-Verbands

Auch Pausder zeigte sich erfreut: Der Startup-Verband habe unter Miele in den vergangenen Jahren Großes geleistet – in der Öffentlichkeit und der Politik seien Start-ups sichtbar wie nie zuvor. „Diesen Weg fortzuführen und neue Impulse zu setzen, ist meine Motivation“, sagte die 44-Jährige. Pausder ist selbst Gründerin, verkaufte ihr Start-up „Fox and Sheep“, eine Entwicklerfirma für Kinder-Apps, an Haba. Außerdem ist sie als Business Angel aktiv, das heißt, sie investiert in Unternehmen wie den Bildungsanbieter Edurino und steht den Gründerinnen und Gründern beratend zur Seite. Außerdem betreibt sie den Podcast „Fast and Curious“ mit Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer.